Шмыгаль уверяет, что ситуация с КС не повлияет на сотрудничество с МВФ

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что ситуация с Конституционным судом не повлияет на сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ).

«Нет, не повлияет, так как Украина четко декларирует и показывает свои европейские намерения: свои намерения продолжать и активно вести антикоррупционную реформу, и все реформы, которые нацелены и прописаны в наших международных обязательствах», — сказал Шмыгаль журналистам в четверг в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Премьер отметил, что МВФ с обеспокоенностью наблюдает за сложившейся ситуацией, но понимает реформаторские стремления Украины, поэтому это не влияет на финансирование и выполнение программы Фонда.