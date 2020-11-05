Медведчук: Законопроекты по КСУ антиконституционны и не могут быть приняты в Раде

Неконституционными являются и законопроект Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Конституционного Суда Украины, и законопроект о восстановлении законодательных норм, которые были признаны Конституционным Судом неконституционным, поданный и подписанный многими фракциями по инициативе председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова.

Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук.

«Оба эти законопроекта не могут быть приняты, потому что они нарушают Конституцию», – был категоричен политик.

Кроме того, отметил Медведчук, эти законопроекты создают основания для привлечения к уголовной ответственности тех, кто будет за них голосовать и поддерживать их.

«Конституционный кризис, который создан властью в лице Президента, – искусственный, как такового его не существует. Конституционный Суд признал неконституционными ряд норм. Эти нормы необходимо возобновить законодательством, но не для того, чтобы их повторять и дублировать, а для того, чтобы учесть заключение Конституционного Суда и урегулировать на правовом уровне таким образом, чтобы это отвечало Конституции», – разъяснил лидер ОПЗЖ.

Поэтому, убежден парламентарий, выход из сложившейся ситуации один: разработать законодательство для восполнения правового пробела в той части, где Конституционный Суд Украины признал эти нормы неконституционными, внести в зал Верховной Рады и принять соответствующее решение.

«А не принимать законы, из которых один предлагает распустить Конституционный Суд, а другой – возобновить действие отдельных норм закона. Такого понятия в законодательстве и в полномочиях Верховной Рады нет. Нельзя возобновлять то, что признано неконституционным. Необходимо возобновлять таким образом, чтобы это не противоречило Конституции. К этому наша фракция и призывает», – подытожил Виктор Медведчук.

Ранее лидер ОПЗЖ заявил, что решение Конституционного Суда Украины, признавшего незаконной ликвидацию Верховного Суда Украины, останавливает правовой беспредел нынешней власти. По мнению политика, данное решение поставило крест на попытках власти сделать карманным правосудие в Украине.