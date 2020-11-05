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Виктор Медведчук: Украинская власть должна немедленно продолжить переговоры о закупке российской вакцины от коронавируса

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Виктор Медведчук: Украинская власть должна немедленно продолжить переговоры о закупке российской вакцины от коронавируса

Своим отказом от переговоров по закупкам единственной в мире российской вакцины от коронавируса украинская власть в очередной раз поставила свои политические амбиции выше жизней миллионов граждан нашей страны.

Об этом, общаясь с журналистами в кулуарах Верховной Рады, сегодня, 5 ноября, рассказал председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук.

Политик напомнил, что о закупках российской вакцины объявила одна из частных клиник Израиля. Беларусь договорилась о совместном производстве вакцины на своей территории. В целом, в мире уже 50 стран выразили готовность покупать или производить российскую вакцину. Просто потому, что других вакцин от коронавируса не существует.

«Надо исходить из того, что если эти вакцины запущены в массовое применение в России, и это, как считают ученые России, помогает в борьбе с коронавирусом, то это надо делать, а не рассказывать и вести дискуссии философского смысла, что, если это Россия – это плохо. Но ведь других вакцин ни одна страна пока не изобрела», – отметил Виктор Медведчук.

По словам народного депутата, Зеленский и вся украинская власть даже не собираются заботиться о здоровье миллионов украинцев.

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«Я не понимаю действия украинской власти, Президента, правительства, которые занимаются непрофессиональными, примитивными и ограниченными рассуждениями, вместо того чтобы откликнуться на то предложение, которое было получено мною в беседе с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным о возможности поставки вакцины на территорию Украины для защиты украинских граждан, и заняться вопросами переговоров или о совместном производстве, или о совместном допуске для регистрации этого средства на территории Украины. Не ждать того, чего нет и того, что только обещают без конкретных условий, без конкретных обстоятельств, а думать о здоровье людей. Вот если б исходили из того, что на первом месте и во главе угла здоровье людей, защита населения Украины от коронавируса, тогда бы они действовали так, как действуют вот эти 50 стран мира, которые уже обратились за помощью в вопросе приобретения российской вакцины для защиты своего населения», – подчеркнул Виктор Медведчук.

Напомним, что председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук провел успешные переговоры с Президентом РФ Владимиром Путиным относительно поставок российской вакцины от коронавируса в Украину. 

Виктор Медведчук, вакцина, коронавирус
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