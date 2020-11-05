В Польше установлен новый коронавирусный антирекорд

В Польше по состоянию на 5 ноября лабораторно подтверждены 27 143 новых случая заболевания COVID-19 за сутки, что является рекордом за все время пандемии. Кроме того, 367 человека скончались и 8 721 выздоровел, сообщается на портале worldometers.info.
4 ноября в стране был зафиксирован предыдущий рекорд — 24 692 новых случая заболевания, 3 ноября в стране фиксировались 19 364 случая заражения коронавирусом, 2 ноября — 15 578 случаев.
По состоянию на четверг, 5 ноября, количество активных больных в Польше составило 282 156 (на 18 055 больше, чем днем ранее).
Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 466 679 случаев инфицирования, умерли 6 842 человека, выздоровел 177 681 человек.
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