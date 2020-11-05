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Во Львове оборудуют дополнительно 350 коек для больных COVID-19

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В Клинической больнице скорой помощи Львова создают дополнительную зону для больных COVID-19.

Об этом на брифинге 5 ноября сообщила Наталья Мотринец, заместитель генерального директора по лабораторно-диагностической службе, передает Укринформ.

«Мы не можем закрыть дверь перед 301-м или 310-м пациентом, поэтому приняли стратегическое решение, чтобы оперативно развернуть еще одну COVID-зону. Это отдельный корпус, где выделяем два этажа. Сейчас интенсивно проводятся ремонтные работы, обустройство кислородных точек и оборудования. Помещения не профильные, это актовые залы, аудитории, здесь был Медицинский колледж. К счастью, нашлись волонтеры, которые присоединились к этой миссии, а это более 30 млн грн. Мы договариваемся по разным учреждениям о предоставлении коек, белья, которое волонтерски шьют ПТУ — все силы сейчас аккумулированы здесь. Мы должны через две недели выйти на дополнительные 350 коек», — отметила Мотринец.

В целом больница скорой помощи Львова уже имеет едва ли не самую большую в западной Украине коечную базу для приема больных с COVID −300 мест. Если через две недели удастся оборудовать дополнительную зону, которая, как уверяют врачи, не будет уступать действующей, то больница сможет принимать 650 пациентов с коронавирусом.

Сейчас Клиническая больница скорой помощи Львова также интенсивно занимается подбором медицинского персонала, ведь с открытием дополнительной зоны потребность чрезвычайно обострится. Чтобы обеспечить пациентов надлежащим уходом, планируют принять на работу по 40 медсестер и санитарок, а также 10 врачей.

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Сейчас в больницах Львова определены 920 койко-мест для больных коронавирусом. Однако, учитывая стремительное увеличение количества заражений, город увеличивает количество коек в больницах и закупает кислородные концентраторы.

За время пандемии на Львовщине подтверждены 32 069 случаев инфицирования коронавирусом, из них 939 — летальные. За вчерашние сутки лабораторные центры провели 1 572 ПЦР-теста. 430 из них оказались положительными.

Львов, коронавирус
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Четверг, 5 ноября 2020
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