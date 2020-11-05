В Италии за сутки почти полтысячи смертей от коронавируса

Италия за минувшие сутки зарегистрировала 34 505 новых заражений коронавирусом и почти пол тысячи смертей.

Таковы данные министерства здравоохранения страны, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Repubblica.

Это самое большое количество новых инфекций от начала пандемии. В среду количество инфицированных тоже было высоким - 30 550 в сутки.

Министерство также сообщило о 445 смертях, связанных с COVID. В среду их было 352.

Количество погибших не было столь высоким со 2 мая, когда было зафиксировано 474 смерти.

Северный регион Ломбардия остается наиболее пострадавшим районом - там сообщили о 8822 новых случаях в четверг, в среду - о 7758.

В Италии в результате COVID-19 уже умерли 40192 человека, заразились 824 879.