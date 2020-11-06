В США продолжают регистрировать более 100 тыс. случаев COVID-19 в сутки

В США установлен очередной рекорд по суточному приросту заражений коронавирусом, передает The Hill.

За последние сутки инфекцию подтвердили у 118 тыс. человек, умерли за сутки 1187 заболевших. Рекордные показатели заболеваемости зафиксировали в штатах Колорадо, Иллинойс, Миннесота, Пенсильвания, Юта и Висконсин, пишет газета.

С начала пандемии коронавирусом в США заразились более 9,6 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Умерил более 234 тыс. Согласно прогнозу Центра по контролю и профилактике заболеваний США, к концу ноября число летальных исходов может увеличиться до 266 тыс.

Отдельные штаты начали вводить ограничения из-за роста заболеваемости, сообщает The Hill. В частности, в Техасе объявлена двухнедельная приостановка работы части не обязательных для жезнеобеспечения предприятий, а в Массачусетсе власти рекомендовали жителям не выходить из дома с 22:00 до 5:00.