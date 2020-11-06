В Украине за сутки зафиксирован 9 721 случай COVID-19

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 9 721 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, а также рекордное количество выздоровевших — 10 762 человека, умер 201 пациент, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
«За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9 721 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 304, медработников — 468). Также за последние сутки госпитализировано — 1517 человек, летальных случаев — 201, выздоровело — 10 762 человека», — написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу утром.
Днем ранее, 5 ноября в Украине зафиксировано рекордное число новых случаев заболевания 9 850; 4 ноября, было зафиксировано 9 524 новых случаев; 3 ноября было 8 899 заболевших, 2 ноября 6 754 новых случаев заболевания.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 440 188 человек, 8 125 человек — умерли от COVID-19, выздоровели — 195 544.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (1002), в Харьковской (801), Житомирской (591), Одесской (554) и Ивано-Франковской (511) областях.
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