Войти
Шмыгаль обещает не вводить тотальный карантин
официально
Шмыгаль обещает не вводить тотальный карантин
Лукашенко пообещал вернуть Беларусь в прошлое
соседи
Лукашенко пообещал вернуть Беларусь в прошлое

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

В Украине за сутки зафиксирован 9 721 случай COVID-19

104
В Украине за сутки зафиксирован 9 721 случай COVID-19

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 9 721 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, а также рекордное количество выздоровевших — 10 762 человека, умер 201 пациент, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9 721 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 304, медработников — 468). Также за последние сутки госпитализировано — 1517 человек, летальных случаев — 201, выздоровело — 10 762 человека», — написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Днем ранее, 5 ноября в Украине зафиксировано рекордное число новых случаев заболевания 9 850; 4 ноября, было зафиксировано 9 524 новых случаев; 3 ноября было 8 899 заболевших, 2 ноября 6 754 новых случаев заболевания.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 440 188 человек, 8 125 человек — умерли от COVID-19, выздоровели — 195 544.

Читайте также: Байден и Трампом набирают примерно одинаковое количество голосов сразу в нескольких штатах

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (1002), в Харьковской (801), Житомирской (591), Одесской (554) и Ивано-Франковской (511) областях.

коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 6 ноября 2020
Четверг, 5 ноября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Как после выборов в США будут строиться отношения Америки с Россией

В США сложился устойчивый двухпартийный консенсус восприятия России как противника. Для республиканцев РФ - геополитический противник, стремящийся подорвать международные позиции США, партнер их главного стратегического конкурента - Китая. Для демократов - и геополитический, и идеологический противник, который стремится расшатать ценностные устои США, подорвать веру американцев в демократию и либеральные ценности.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Только судебная власть борется за суверенитет страны

За 6 лет функционирования антикоррупционных органов, включая Высший антикоррупционный суд (действует с сентября 2019 года), не посажен ни один топ-коррупционер, а в бюджет антикоррупционные органы возвратили мене 500 тыс. грн, в т.ч. в 2020 году 48,5 тыс. грн. Мягко выражаясь, результата от деятельности антикоррупционной «инфраструктуры» – ноль. Зато коррупционных скандалов вокруг антикоррупционных органов великое множество.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Двойной удар «слугам» от народа

Парадокс низкой явки заключается в том, что, с одной стороны, искажается общественное мнение, например, заметно снижается доля молодежи и условного «среднего класса», с другой стороны, до избирательных кабинок доходят люди, сделавшие вполне осознанный выбор заранее, а не в последний момент. Именно с «другой стороны» и имеет смысл оценивать итоги местных выборов.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016