В России установлен новый антирекорд по числу заразившихся коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 20 582, это максимальный показатель в этой стране за все время пандемии. Общее количество инфицированных выросло до 1 733 440, сообщили журналистам в пятницу в местном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Всего в настоящее время в РФ болеют 407 429 человек.

Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 16 955, это также максимум с начала пандемии. В общей сложности в стране уже вылечились 1 296 124 человека, или 74,8% всех инфицированных.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 378 против 292 днем ранее. Всего от инфекции умерли 29 887 человек.