ЕС на год продлил санкции против Турции

Евросоюз продлил на год санкции в отношении Турции из-за ее незаконной деятельности в Средиземном море и грозится ввести новые ограничительные меры против Анкары. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в пятницу в Брюсселе.

«Сегодня Совет принял решение продлить на один год, до 12 ноября 2021 года, существующий режим ограничительных мер в ответ на несанкционированную деятельность Турции по бурению скважин в Восточном Средиземноморье, — отмечается в нем. — Поэтому Евросоюз сохранит свою способность вводить целенаправленные ограничительные меры в отношении лиц или организаций, ответственных за несанкционированное бурение в Восточном Средиземноморье или участвующих в нем».

Совет напоминает, что на данный момент в черном списке по Турции находятся два человека.