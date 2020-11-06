ЕС на год продлил санкции против Турции

Евросоюз продлил на год санкции в отношении Турции из-за ее незаконной деятельности в Средиземном море и грозится ввести новые ограничительные меры против Анкары. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в пятницу в Брюсселе.
«Сегодня Совет принял решение продлить на один год, до 12 ноября 2021 года, существующий режим ограничительных мер в ответ на несанкционированную деятельность Турции по бурению скважин в Восточном Средиземноморье, — отмечается в нем. — Поэтому Евросоюз сохранит свою способность вводить целенаправленные ограничительные меры в отношении лиц или организаций, ответственных за несанкционированное бурение в Восточном Средиземноморье или участвующих в нем».
Совет напоминает, что на данный момент в черном списке по Турции находятся два человека.
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