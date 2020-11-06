Зеленский похвалил украинский «План действий по Донбассу»

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что представленный украинской стороной «План действий» по Донбассу для Трехсторонней контактной группы является реалистичным, в нем прописаны конкретные шаги и даты.

«Если бы не верили (в реальность его выполнения — Ред.), мы бы этого не делали. Представлен план действий, мы его также передали ОБСЕ. Как я и говорил, мы идем в направлении Минского формата, но должен быть выписан детальный план действий. Большая группа наша работала. Этот „План действий“ понятный, детальный, с шагами и датами, и с ответственностью», — сказал он на брифинге в пятницу на готовящемся к открытию КПВВ «Счастье» в Луганской области, передает Интефакс-Украина.

Зеленский отметил, что этот план будет рассмотрен на заседании ТКГ, но важно, чтобы он также рассматривался 13 ноября советниками «Нормандской четверки» во время видеовстречи.

Отвечая на вопрос о том, согласится ли Российская Федерация на этот план, Зеленский сказал: «Прежде всего, для нас важно, чтобы была в целом поддержка на заседаниях „Нормандской четверки“. Мне кажется важным, чтобы все четыре страны понимали, что у нас есть „Норманди“, есть „Минск“, и нужно двигаться вперед. Без этого мы никогда не достигнем желаемого мира на Донбассе. Мне сложно сказать, согласится ли Россия. С точки зрения их официальной позиции, они говорят, что поддерживают любые шаги к мирному урегулированию конфликта. А этот „План действий“ именно на это направлен, поэтому я не вижу, почему отказываться от этого».

Зеленский также считает, что местные выборы в ОРДЛО не являются самоцелью, а главная задача — это деоккупация Донбасса, после чего могут быть выборы. «Мы считаем, что тот пошаговый план, который предложила для рассмотрения ТКГ Украина, дает возможность всё это сделать, что там весной провести выборы. Но еще раз — это не самый главный вопрос», — отметил он.