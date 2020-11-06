В Джорджии пересчитают голоса на выборах

Власти Джорджии проведут пересчет голосов, отданных на президентских выборах в США в этом штате. Об этом вице-губернатор Брэд Раффенспергер объявил в пятницу на пресс-конференции, трансляцию которой вели основные телеканалы страны.
«При столь незначительном разрыве пересчет будет проведен в Джорджии», — заявил он.
Победа в Джорджии дает кандидату 16 голосов выборщиков.
Сейчас из необходимых для победы 270 выборщиков у Трампа их 214, у кандидата от демократов Джо Байдена — 264.
Байден лидирует в достаточном числе штатов для переизбрания, но в Пенсильвании (20 выборщиков), Джорджии и Неваде (шесть выборщиков) его отрыв минимален. В Северной Каролине (15 выборщиков) лидирует Трамп.
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