Rzeczpospolita: Голоса от «Слуги народа» переходят ОПЗЖ, так как украинцы чувствуют себя обманутыми

Партию Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа – За жизнь» на местных выборах, прошедших в Украине, поддержали там, где жителей страны больше всего волнуют вопросы войны, мира и промышленного развития. Об этом информирует своих читателей ведущая польская газета Rzeczpospolita.
«В центре страны партия Медведчука постепенно расширяет свою электоральную базу, его программа находит поддержку не только у своих традиционных избирателей из русскоязычных регионов», – цитирует издание аналитика Владимира Кацмана.
В результате, сообщается на сайте, на Юге и Юго-Востоке Украины ОПЗЖ получила около пятой части голосов, а в Центре имеет стабильную тенденцию к росту.
«Наблюдатели считают, что Виктор Медведчук постепенно отбирает электорат у президентской партии "Слуга народа", поскольку избиратели чувствуют себя обманутыми последней. Отсюда и такой спад поддержки президентской партии, в основном на Юго-Востоке Украины, где есть надежда на быстрое востановление мира», – подытожили в Rzeczpospolita.
Ранее пресс-служба ОПЗЖ сообщила, что партия Медведчука обратилась в Донецкий окружной админсуд в связи с массовой фальсификацией результатов местных выборов в Мариуполе.
В пресс-службе политсилы указали на то, что во время подведения итоговых результатов выборов в районных комиссиях значительная часть голосов, отданных за «Блок Вадима Бойченко», была переписана в актив пропрезидентской партии «Слуга народа».
К исковому заявлению юристы партии добавили доказательную базу с данными в протоколах с мокрыми печатями участковых комиссий, которые существенно отличаются от итоговых таблиц районных избирательных комиссий.
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