Зеленский считает главной целью на Донбассе не выборы, а деоккупацию

Проведение выборов на Донбассе реально, однако перед ним необходимо освободить оккупированные территории и создать безопасные условия, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Я считаю, что выборы нужны, но это все же не самоцель. Самое главное — деоккупация Донбасса, после чего могут быть выборы. Если все захотят закончить войну, она точно закончится, и тогда такая возможность есть», — подчеркнул Зеленский во время общения с представителями СМИ в рамках рабочей поездки на Донбасс, сообщает пресс-служба главы государства.
Зеленский отметил, что без безопасных условий невозможно провести демократичные, цивилизованные и прозрачные выборы.
«Без нормальной ситуации по безопасности туда не приедут наблюдатели, не будут представлены все партии... Так о каких выборах тогда говорить?» — заявил он.
По убеждению президента, пошаговый мирный план, который Украина предложила к рассмотрению на заседании Трехсторонней контактной группы, дает возможность «все это сделать, чтобы там весной провести выборы».
«Но это не главный вопрос», — добавил Зеленский.
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