Польша уже потратила на борьбу с коронавирусом около $80 миллиардов

Правительство Польши потратило на преодоление эпидемии коронавируса и ее последствий почти 80 млрд долларов.
Об этом заявил в пятницу глава польского правительства Матеуш Моравецкий, сообщает Укринформ.
«На борьбу с COVID-19 от начала пандемии мы потратили более 300 млрд злотых (около 80 млрд долл. — ред.)», — заявил Моравецкий.
Он отметил, что на финансовую поддержку бизнеса, в частности на программы «Финансовый щит» и «Антикризисный щит», потрачено всего около 150 млрд злотых (примерно 40 млрд долл.).
В то же время председатель Совета министров РП отметил, что во время второй волны пандемии власть может потратить на поддержку бизнеса еще до 20 млрд злотых (более 5 млрд долл.). Он уточнил, что минимальная сумма пособия составит 9-10 млрд злотых, а в случае жесткого локдауна — еще 10 млрд злотых дополнительно.
За минувшие сутки в Польше зафиксировано 27 086 случаев инфицирования коронавирусом, умерли 445 человек. Это наибольшее количество умерших в стране за сутки от начала пандемии.
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