В РФ второй день подряд более 20 тысяч случаев COVID-19

За последние сутки в России выявили 20 396 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает местный оперативный штаб. Накануне в стране зарегистрировали 20 582 зараженных — это максимальный суточный прирост.

Общее число зараженных выросло до 1,753 млн.

По данным штаба, за последние 24 часа в РФ скончались 364 человека с подтвержденным COVID-19. За все время пандемии число летальных исходов составило 30 251. Выздоровели 1,312 млн человек.