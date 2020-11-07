Польское общественное радио: Популярность Виктора Медведчука в Украине постоянно растет

Информация о судебном споре Виктора Медведчука широко освещается в польской прессе. Это — книга «Дело Василия Стуса» украинского историка Вахтанга Кипиани о великом украинском поэте Василии Стусе. Об этом информирует своих читателей сайт новостного канала Польского общественного радио.
«Суд первой инстанции запретил отдельные фрагменты книги, поскольку в них говорилось о том, что во времена СССР Медведчук, будучи адвокатом великого поэта, действовал против него. Талантливый Стус, один из величайших украинских поэтов, неоднократно арестованный, умер в тюрьме при загадочных обстоятельствах. Известно, что КГБ уничтожил как минимум один том — 300 его стихотворений», — говорится в опубликованном материале.
В статье также сообщается, что «суд запретил распространение книги Кипиани с фрагментами упоминания Медведчука. Но пока приговор не вступил в силу, первое издание книги разошлось быстро, а следующее — уже напечатано».
Напомним, что Дарницкий районный суд г. Киева запретил распространять пасквиль Кипиани о Стусе со лживой информацией о председателе Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Викторе Медведчуке.
Напомним, в начале ноября 2020 года в интервью информационному агентству 1News сын покойного украинского поэта, генеральный директор Национального музея Тараса Шевченко Дмитрий Стус рассказал, что попытки обвинить Виктора Медведчука в причастности к смерти Василия Стуса являются абсолютно безосновательными и бездоказательными. Сын поэта напомнил, что обвинение его отцу объявлял прокурор, приговор выносил судья, а виноватым почему-то делают Медведчука, который тогда был адвокатом Стуса.
«Мы с вами можем как угодно относиться к личности Медведчука, но в публичной плоскости никому не позволено вешать ярлыки и унижать человека. Достоинство, как и свобода слова, оно или есть для всех — а оно не должно работать избирательно», — подытожил Дмитрий Стус.
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