В Украине за сутки более 9 000 человек заболевших COVID-19

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 9 397 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, количество выздоровевших — 2637, умер 138 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
«За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9397 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 315, медработников — 326). Также за последние сутки госпитализированы — 1157 человек, летальных случаев — 138, выздоровели — 2637 человек», — написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.
Днем ранее, 7 ноября в Украине был очередной рекорд случаев заболевания — 10 746; 6 ноября было зафиксировано 9 721 новых случаев; 5 ноября было 9 850 заболевших, 4 ноября — 9 524 новых случаев заболевания.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 460 331 человек, 8 450 человек — умерли от COVID-19, выздоровели — 206 866.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (1074 случая), в Киеве (943 случая), Запорожской (688 случаев), Киевской (546 случаев) и Житомирской (543 случая) областях.
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