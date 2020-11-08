В РФ третий день подряд более 20 тысяч заразившихся COVID

Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России составил 20 498 человек, сообщил местный оперативный штаб. Это уже третий день подряд, когда в стране регистрируют более 20 тыс. заболевших за день.
Новых заразившихся выявили во всех российских регионах, кроме Чукотки.
Больше всего заболевших зарегистрировали в Москве — 5,7 тыс. человек.
Рост числа заразившихся коронавирусом в России начался с конца сентября. За месяц суточный прирост заболевших COVID-19 вырос в два раза. 4 октября в стране выявили более 10 тыс. новых инфицированных, 16 октября — более 15 тыс., а 6 ноября показатель впервые превысил 20 тыс. человек.
Всего с начала пандемии в России коронавирус обнаружили у 1,77 млн человек. По этому показателю страна занимает четвертое место в мире, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Чуть меньше случаев выявили во Франции (1,7 млн), а в первую тройку стран с наибольшим числом заразившихся входят США (9,8 млн), Индия (8,5 млн) и Бразилия (5,6 млн).
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