В Украине за сутки 8 687 заболевших COVID-19

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 8 687 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, количество выздоровевших — 2 277, умерло 115 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
«За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 8 687 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 350, медработников — 321). Также за последние сутки госпитализированы — 1100 человек, летальных случаев — 115, выздоровели — 2 277 человек», — написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник утром.
Днем ранее, 8 ноября в Украине было зафиксировано 9 397 новых случаев инфицирования COVID-19; 7 ноября было зафиксировано 10 746 новых случаев; 6 ноября было 9 721 заболевших, 5 ноября — 9 850 новых случаев заболевания.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 469 018 человек, 8 565 человек — умерли от COVID-19, выздоровели — 209 143.
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