Меркель поздравила Байдена с избранием президентом

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Джозефа Байдена с победой на президентских выборах в США и высказала мнение, что ЕС и Соединенные Штаты должны вместе бороться с вызовами современного мира, прежде всего пандемией коронавируса, изменением климата и терроризмом. Об этом она заявила в понедельник на пресс-конференции в Берлине.
«Весь мир с особым интересом следит каждые четыре года за президентскими выборами в США», — сказала она. «Американские граждане сделали свой выбор. Я сердечно поздравляю Джозефа Байдена с избранием 46-м президентом США», — отметила Меркель. «Джозеф Байден принесет свой многолетний опыт во внутренней и внешней политике. Он хорошо знает Германию и Европу», — заявила канцлер и отметила, что помнит личные встречи и переговоры с ним.
«Соединенные Штаты Америки и Германия как часть ЕС должны быть вместе, чтобы преодолеть крупные вызовы нашего времени, бок о бок бороться с серьезным испытанием пандемией коронавируса, глобальным потеплением и его последствиями, терроризмом, бок о бок — за свободную мировую экономику и торговлю», — сказала Меркель.
США останутся важнейшим союзником Германии и Европы, но Вашингтон по праву требует от ЕС больше усилий для обеспечения собственной безопасности, заявила канцлер Германии. «Мы, немцы и европейцы, знаем, что в рамках этого партнерства [с США] в XXI веке должны взять на себя взять больше ответственности. Америка была и останется нашим важнейшим союзником, но она ожидает от нас — и по праву — больше собственных усилий для обеспечения нашей безопасности и продвижения наших убеждений в мире», — сказала она. ЕС и США должны «бок о бок» бороться с пандемией, изменением климата и терроризмом, добавила она.
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