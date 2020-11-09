Землянский: Зеленский должен прислушаться к аргументам оппозиции и разогнать парламент

Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук требует от Зеленского перевыборов парламента так как это единственный выход из сложившегося политического кризиса, а также, потому что поражение «слуг народа» на местных выборах ставит под вопрос возможность существования Верховной Рады в нынешнем составе, где большинство депутатских мест сохраняются за партией, которой украинцы высказали полное недоверие на выборах. Об этом заявил аналитик и политический эксперт Валентин Землянский, комментируя РИА «Новый День» политическую обстановку в Украине.

Он отметил, что в свое время Зеленский распустил парламент, апеллируя точно такими же аргументами.

«Разгром президентской партии „Слуга народа“ на недавно прошедших муниципальных выборах ставит под вопрос легитимность украинского парламента, где партия Зеленского сохраняет за собой большинство депутатских мест. Рано или поздно встанет вопрос — насколько легитимна на сегодняшний день Верховная рада. Мы попадаем в ситуацию прошлого года, когда Зеленский распускал парламент восьмого созыва: вы — политические банкроты, ваша власть не соответствует ожиданиям, надеждам и чаяниям простых украинцев, поэтому надо распуститься», — сказал политолог в комментарии РИА «НД».

Также он добавил, что сейчас с этой же резонной мотивацией выступает оппозиция, в частности партия Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь» и, вероятно, этот весомый аргумент таки склонит действующего Президента к перевыборам.

«При том, что это остается правом, а не обязанностью Зеленского, я думаю, в любом случае, если инстинкт политического самосохранения возобладает, то я не исключаю к весне ситуацию перевыборов Рады», — приводит информагентство слова Землянского.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что на местных выборах украинцы отдали свой голос оппозиционной партии, а это значит, что люди категорически не довольны существующей властью и ее действиями.

«Мы, сделали все для того, чтобы дойти до людей, и как результат — мы получили то доверие, на которое рассчитывали. Мы будем высоко ценить это доверие. На местах наши депутаты, наши депутатские группы, фракции, наши представители в должностях мэров будут делать все необходимое для того, чтобы Украина превратилась в успешную страну, а не в ту страну, в которой мы, к сожалению, сегодня живем в условиях экономического, социального, гуманитарного и политического кризиса», — подчеркнул Виктор Медведчук.