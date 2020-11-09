СМИ сообщили о расколе среди близкого окружения Трампа

Раскол произошел в близком окружении действующего президента США Дональда Трампа: некоторые из приближенных побуждают его продолжить борьбу за власть, другие подталкивают его отступить, сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного члена Республиканской партии.

По данным портала, те, кто выступают за то, чтобы Трамп прекратил свою борьбу за должность президента, заявляют, что у него есть «реальное будущее в качестве влиятельной фигуры».

Среди лидеров республиканцев и других приближенных Трампа есть, по данным портала, те, кто полагает, что попытки Трампа оспорить победу Джо Байдена обречены, при этом они могут затянуться на месяц или больше.

В минувший вторник в США прошли выборы президента страны. Кандидат от Демократической партии Байден объявил о своем избрании президентом США в субботу, а ранее о его победе сообщили крупнейшие американские СМИ. Действующий президент Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.