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СМИ сообщили о готовности Трампа признать поражение на президентских выборах

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СМИ сообщили о готовности Трампа признать поражение на президентских выборах

Президент США республиканец Дональд Трамп перестал исключать возможность своего поражения в борьбе за переизбрание на всеобщих выборах, прошедших 3 ноября. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник из числа помощников американского лидера.

Как подчеркивает телекомпания, Трамп начинает постепенно смиряться с тем, что он может проиграть президентские выборы. По словам ее источника, действующий американский лидер допускает вероятность поражения и понимает, каким образом это может произойти. В то же время источник CNN указывает, что нынешний глава Белого дома уже приступил к обсуждению со своими советниками перспектив выдвижения на второй президентский срок на выборах 2024 года.

Ранее о том, что Трамп рассматривает возможность вновь баллотироваться на пост главы государства в 2024 году, сообщил информационный портал Axios. По его данным, Трамп говорил, что рассматривает такую возможность, своим советникам. Как считают авторы публикации Axios, это «наиболее убедительное свидетельство» того, что президент понимает, что проиграл выборы кандидату от демократов Джозефу Байдену, даже несмотря на то, что республиканец продолжает настаивать на своей победе, случаях фальсификации на выборах и на проведении судебных тяжб в связи с этим.

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Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над действующим президентом республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражение и заявил о намерении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

Дональд Трамп, выборы в США
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