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Республиканцы пытаются через суды оспорить результаты выборов в пяти штатах

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Республиканцы пытаются через суды оспорить результаты выборов в пяти штатах

Избирательный штаб действующего президента США Дональда Трампа и представители Республиканской партии подали целый ряд исков с целью оспорить процесс подсчета голосов по меньшей мере в пяти штатах по итогам президентских выборов.

Тем не менее, во многих случаях жалобы уже были отвергнуты, в других же число бюллетеней, о которых идет речь, пока не способно переломить общую картину в пользу нынешнего главы Белого дома, сообщают американские СМИ.

Судебные разбирательства были инициированы в Пенсильвании, Мичигане, Джорджии, Аризоне и Неваде, где разрыв между Трампом и его соперником от демократов Джозефом Байденом был не таким значительным. В большинстве случаев речь шла либо о требовании приостановить обработку отправленных по почте бюллетеней, либо о различных нарушениях при подсчете, в том числе препятствовании работе наблюдателей.

Наибольшая активность республиканцев в этом направлении развернулась в штате Пенсильвания, который принес Байдену 20 голосов выборщиков, необходимых для победы. Иски по голосованию в этом штате были поданы не только в несколько местных судов, но также и в Верховный суд США.

Основная борьба идет вокруг вопроса о том, должны ли быть приняты к подсчету бюллетени, отправленные по почте и поступившие на избирательные участки уже после их закрытия 3 ноября. В Верховный суд США были поданы два отдельных иска с требованием запретить учет бюллетеней, которые пришли более чем через трое суток после окончания голосования. Ранее учитывать их разрешил Верховный суд Пенсильвании. Республиканцы считают это решение неконституционным.

Дело было инициировано еще до выборов, но тогда Верховный суд США отказался рассматривать его, оставив возможность вернуться к вопросу после окончания голосования. В прошлую среду республиканцы возобновили дело. В минувшую пятницу суд одобрил их требование к властям штата считать все спорные бюллетени отдельно, чтобы в случае удовлетворения основного иска они могли бы быть отсеяны и не учитывались при финальном подсчете. Демократы в свою очередь полагают, что число бюллетеней, о которых идет речь, слишком мало, чтобы оказать какое-либо заметное воздействие на итоговый результат.

В понедельник генеральные прокуроры Алабамы, Арканзаса, Кентукки, Луизианы, Миссисипи, Миссури, Техаса, Флориды, Южной Дакоты и Южной Каролины, представляющие Республиканскую партию, составили обращение к Верховному суду в форме, которую называют в США amicus curiae brief, или "аргументация друга суда". По их мнению, власти штата превысили свои полномочия, принимая поздно пришедшие бюллетени, и нарушили положения конституции о выборах. Они считают, что решение Верховного суда Пенсильвании, разрешившего прием таких бюллетеней, создает риск фальсификаций.

Одновременно с иском в Верховный суд предвыборный штаб Трампа подал иск в суд штата с требованием остановить подсчет голосов из-за ненадлежащего допуска к процессу подсчета наблюдателей-республиканцев. Иск сначала был отклонен, однако затем апелляционный суд постановил сократить дистанцию, с которой наблюдатели могут смотреть за подсчетом. Сам процесс обработки бюллетеней остановлен не был.

Аналогичный иск был подан также в суд штата Мичиган (16 выборщиков). Республиканцы также требовали остановить подсчет из-за проблем с наблюдением. Это требование, однако, было отклонено.

Отвергнут иск республиканцев был и в штате Джорджия (16 выборщиков). Там один из работников избирательной комиссии утверждал, что к пришедшим по почте вовремя бюллетеням были незаконно добавлены дополнительные бюллетени, которые были получены после закрытия участков. Судья, однако, не нашел свидетельств, подтверждающих это.

В штате Аризона (11 выборщиков) дело только находится в процессе рассмотрения. Там, как утверждают республиканцы, сотрудники избирательных комиссий давали избирателям неверные технические рекомендации относительно процесса голосования на участке, в результате чего многие бюллетени были не засчитаны.

В штате Невада (шесть выборщиков) республиканцы подали иск, согласно которому более 3 тыс. человек, не имевших право голоса, были допущены к выборам. Судья отверг иск, не найдя достаточно доказательств, однако оставил возможность рассмотрения дела, если истцы смогут предоставить дополнительные подтверждающие данные.

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В целом иски по всей стране подает как избирательный штаб Трампа, так и местные отделения Республиканской партии, а также отдельные ее члены. Как отмечает агентство Bloomberg, непосредственно избирательный штаб Трампа со дня выборов подал по меньшей мере семь исков в различных колеблющихся штатах.

выборы в США
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