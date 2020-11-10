В РФ пятый день подряд более 20 тысяч новых случаев COVID

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 20 977 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает местный оперативный штаб.

Наибольшее количество новых диагнозов поставили в Москве — 5902.

За прошедшие сутки в России после заражения коронавирусной инфекцией умерли 368 человек.

Впервые порог в 20 тыс. новых заболевших в сутки в России был преодолен 6 ноября. Всего за время эпидемии в стране выявили 1 817 109 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.