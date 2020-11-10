Немецкое СМИ: Самый очевидный противник Зеленского – лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук

Действия суда представляют собой прямой вызов истощающемуся авторитету Президента Зеленского, поставив его в незавидное положение. В течение большей части последних шести месяцев партия «Слуга народа» голосовала вместе с партией ОПЗЖ, которая в конце октября устроила взрыв в Конституционном Суде. Эта коалиция, похоже, распалась.

Об этом информирует германский сайт Nach-Welt.

«Постановление от 27 октября стало последним в серии недавних ударов по антикоррупционной программе Украины, принятых Конституционным Судом. Принятые в августе и сентябре постановления НАБУ признали неконституционными. Последнее решение было принято в ответ на ходатайство 47 народных депутатов об отмене статьи в Уголовном кодексе Украины, согласно которой составление недостоверных сведений об имуществе государственными чиновниками является уголовным преступлением», — пишут на сайте Nach-Welt.

Издание акцентирует внимание на заявлении Зеленского для Financial Times, в котором он защищал представленный законопроект в парламент в ответ на недавнее постановление Конституционного Суда, направленное на восстановление антикоррупционных институтов Украины.

«Чтобы защитить и укрепить нашу антикоррупционную инфраструктуру... я попросил парламент реструктурировать состав Конституционного Суда, который потерял доверие и авторитет. Это суд-кенгуру, глава которого находится под следствием по делу о покупке недвижимости в оккупированном Россией Крыму в 2018 году, что является полным нарушением украинского законодательства, о чем судья не сообщил в своем электронном заявлении», — привели в публикации слова Президента Украины.

Бескомпромиссный тон комментария Зеленского предполагает поворотный момент в его президентстве. Первый вопрос, который задают люди: реально ли это изменение или все это просто для МВФ и ЕС, чью постоянную поддержку Украина ищет.

«Ранее его депутаты вместе с двумя реформистскими партиями в украинском парламенте, „Голос“ и „Европейская солидарность“, проголосовали за проведение важнейших реформ в сфере купли-продажи земли и банковской системы, которых требует МВФ», — информирует германский сайт.

Чтобы убедить многих скептиков, Президент должен назвать публично тех, кого он считает своими противниками: «Самый очевидный в украинском парламенте — лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук, который контролирует три основные телеканала в Украине». Далее, говорится в материале, сильное влияние на Президента имеет олигарх Игорь Коломойский, чью поддержку многие считали решающей для успеха Зеленского на выборах 2019 года.

В издании считают, что в настоящее время Коломойский объединился с Медведчуком и другими бизнесменами-единомышленниками в парламенте: «Для Зеленского разрыв с Коломойским означал бы признание раскола в партии „Слуга народа“ и потерю его нынешнего парламентского большинства вместе с поддержкой медиаимперии Коломойского. Это изменило бы политический ландшафт, Президент больше не контролирует свою партию значимым образом».

Зеленский либо формирует своего рода реформаторскую коалицию с «Голосом» и «Европейской солидарностью», либо у него есть перспектива потерять власть в пользу Медведчука и Коломойского.

«Пока неясно, сможет ли коалиция сформировать парламентское большинство. Однако, если Зеленский хочет спасти свое президентство, он должен сделать четкий выбор и проявить лидерство. Его решения в ближайшие дни, вероятно, определят будущее Украины на долгие годы и отразятся во всем регионе», — резюмировал германский сайт Nach-Welt.