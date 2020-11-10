Шмыгаль хочет решать кризис вокруг КС исключительно в рамках закона

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассчитывает, что Верховная Рада в ближайшее время примет все необходимые решения для урегулирования ситуации, сложившейся вокруг Конституционного суда (КС).

"Понимая вектор Украины в Европу, понимая наши международные обязательства, понимая, что прописано в нашей Конституции, мы не будем стоять в стороне, когда попирается желание украинского народа двигаться в сторону цивилизованного мира. И мы будем предпринимать все меры, для того, чтобы у Украины были цивилизованные стандарты жизни«,- сказал Шмыгаль в эфире программы «Хард с Влащенко» на телеканале «Украина 24» во вторник.

В то же время, премьер подчеркнул, что КС является абсолютно независимым органом в Украине.

«Что касается такого политического кризиса, который возник из-за некоторых решений, то я уверен, что его развязка лежит исключительно в законодательной плоскости. В той плоскости, которой пошел наш парламент», — добавил Шмыгаль.

Глава украинского правительства подчеркнул, что Кабмин поддерживает решения Верховной Рады в этом направлении, и выразил уверенность, что в ближайшее время «справедливость восторжествует и парламент примет все необходимые и корректные законодательные решения».

Как сообщалось, 27 октября 2020 года КС принял решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона Украины «О предотвращении коррупции» и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. В своем решении суд, в частности, резюмирует, что законодатель «не соблюдал принципы справедливости и пропорциональности, как элементы принципа верховенства права», а таким образом ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины противоречит ч.1 ст.8 Основного закона Украины.

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский вечером 29 октября инициировал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). По итогам заседания СНБО было в срочном порядке было собрано заседание Кабинета министров Украины в Офисе президента. Кабинет министров Украины на своем внеочередном заседании во исполнение решения СНБО принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ граждан к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки. 30 ноября НАПК возобновило работу Единого государственного реестра электронных деклараций.

29 октября Зеленский внес в парламент законопроект «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству», согласно которому прекращаются полномочия состава КС, принявшего решение 27 октября. Президент предлагает признать это решение КС «ничтожным (который не создает правовых последствий) как принятое судьями КС в условиях реального конфликта интересов». В законопроекте глава государства также предложил вернуть редакцию закона «О предупреждении коррупции» и Уголовного кодекса, действовавших до решения КС от 27 октября.

При этом группа народных депутатов во главе с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым зарегистрировала в парламенте законопроект о возобновлении действия отдельных положений закона Украины «О предотвращении коррупции» и Уголовного кодекса Украины, которые ранее были признаны Конституционным судом Украины (КС) не соответствующими Основному закону.