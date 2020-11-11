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ВОЗ сообщает о рекордном росте числа заражений коронавирусом за неделю

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ВОЗ сообщает о рекордном росте числа заражений коронавирусом за неделю

Число заразившихся новым коронавирусом выросло в мире за минувшую неделю более чем на 3,6 млн, что является самым высоким показателем с начала пандемии. Количество случаев с летальным исходом увеличилось более чем на 54 тыс., что на 9 тыс. больше, чем неделей раньше. Об этом сообщила в ночь на среду в Женеве Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«За последнюю неделю общее число случаев COVID-19 выросло на 8% по сравнению с предыдущей неделей, составив более 3,6 млн», — отмечается в информационном бюллетене ВОЗ. По состоянию на 8 ноября в мире было зарегистрировано около 49,7 млн заразившихся и более 1,2 млн летальных исходов. «Наибольшая доля новых случаев за семь дней по-прежнему приходится на Европейский регион, из которого пришли сообщения более чем о половине новых случаев (54%) и почти половине (47%) новых смертей», — указывает организация.

Предыдущий рекорд роста заболеваемости в мире за семь дней был зафиксирован с 26 октября по 1 ноября — более 3,3 млн случаев.

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В Европейском регионе со 2 по 8 ноября заразились почти 1,99 млн человек, а общее количество инфицированных превысило 13 млн. За семь дней зарегистрированы более 25 тыс. летальных исходов, на 1 ноября их общее число превысило 311 тыс. В Северной и Южной Америке число заразившихся выросло более чем на 1 млн, до более чем 21 млн. За неделю умерли более 17 тыс. человек, а общее количество умерших превысило 656 тыс. В регионе Юго-Восточной Азии за неделю заразились более 390 тыс. человек, и их общее число превысило 9,6 млн. Количество умерших превысило 149 тыс., что на 5,1 тыс. больше, чем неделей ранее.

В США число заразившихся увеличилось за неделю более чем на 684 тыс., во Франции — более чем на 382 тыс., в Индии — более чем на 323 тыс.

коронавирус
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