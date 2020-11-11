Российская вакцина успешно прошла третий этап испытаний

Согласно первым промежуточным данным третьей фазы испытания российской вакцины «Спутник V», эффективность препарата была успешно доказана. Об этом заявили НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в сообщении, поступившем в СМИ.
Эффективность вакцины оценивалась по результатам обследований более 16 тыс. добровольцев, через 21 день после получения первой дозы вакцины или плацебо. Тогда, на 21 день, добровольцы получили вторую дозу вакцины, после этого измерялась эффективность препарата.
«В статистический анализ было включено 20 подтвержденных случаев заболевания. По распределению 20 подтвержденных случаев (выявленных в группе плацебо и в группе, получавшей вакцину) было определено, что эффективность „Спутник V“ составила 92%», — говорится в сообщении.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016