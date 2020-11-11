Российская вакцина успешно прошла третий этап испытаний

Согласно первым промежуточным данным третьей фазы испытания российской вакцины «Спутник V», эффективность препарата была успешно доказана. Об этом заявили НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в сообщении, поступившем в СМИ.

Эффективность вакцины оценивалась по результатам обследований более 16 тыс. добровольцев, через 21 день после получения первой дозы вакцины или плацебо. Тогда, на 21 день, добровольцы получили вторую дозу вакцины, после этого измерялась эффективность препарата.

«В статистический анализ было включено 20 подтвержденных случаев заболевания. По распределению 20 подтвержденных случаев (выявленных в группе плацебо и в группе, получавшей вакцину) было определено, что эффективность „Спутник V“ составила 92%», — говорится в сообщении.