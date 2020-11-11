Рейтинг ОПЗЖ Медведчука растет даже быстрее, чем предсказывали, - Розенбаум

Украинцы далеко не при каждой власти могли позволить себе есть черную икру. Но при Зеленском и «слугах народа» многие и хлеб уже не могут себе позволить. Вот почему избиратели массово уходят от Зеленского, при этом растет поддержка оппозиции, в первую очередь, «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.
Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политический эксперт Сергей Розенбаум.
«Ситуация развивается даже более стремительно, чем предсказывали. Я был уверен, что партия Медведчука выйдет на первое место: это произойдет к зиме. Вот она и вышла», — констатировал эксперт.
По оценке Розенбаума, избиратели массово уходят от Зеленского и «слуг» к «Оппозиционной платформе — За жизнь» Виктора Медведчука.
«Партия Медведчука на первом месте, а „Слуга народа“, соскочив с 27 процентов до 18, т.е. потеряла буквально за пару месяцев 10 процентов. Это — огромный провал. Мы видим, что люди реально разочаровываются в „партии зеленых“ и уходят. Электорат уходит к ОПЗЖ», — сделал вывод эксперт.
Розенбаум прогнозирует, что рейтинг ОПЗЖ Виктора Медведчука будет еще расти.
«Это очевидно. И это данность. Дальше ОПЗЖ будет только набирать», — заключил политический эксперт Сергей Розенбаум.
Напомним, что по результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС), если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, за «Оппозиционную платформу — За жизнь» Виктора Медведчука проголосовали бы 22,1% избирателей. Это наивысший результат среди всех политический партий Украины. В то же время, правящую партию «Слуга народа» готовы поддержать только 18,7% избирателей.
По данным опроса КМИС, в Верховную Раду проходят 6 партий:
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