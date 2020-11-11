Украинский бренд электроинструмента опубликовал необычный краш-тест на своем Youtube-канале

В ходе прямой трансляции зрители познакомились с новинками и получили много полезной информации об особенностях работы. Примечательно, что данное видео вызвало интерес не только у постоянных пользователей продукции бренда, но даже у тех людей, которые не знакомы со сварочным оборудованием.
Преимущества, которые выгодно выделяют сварочные аппараты Dnipro-M:
Сварочные аппараты Dnipro-M имеют развитый функционал, что позволяет полностью автоматизировать процесс сваривания. Это позволяет использовать данное оборудование даже пользователям без опыта:
Сварочные аппараты украинского бренда Dnipro-M — четырехкратные обладатели «Украинской Народной Премии» (2017, 2018, 2019 и 2020 гг.) в своей номинации. Это говорит не только о качестве оборудования, но и о высокой степени доверия со стороны пользователей.
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