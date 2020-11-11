Украинский бренд электроинструмента опубликовал необычный краш-тест на своем Youtube-канале

В ходе прямой трансляции зрители познакомились с новинками и получили много полезной информации об особенностях работы. Примечательно, что данное видео вызвало интерес не только у постоянных пользователей продукции бренда, но даже у тех людей, которые не знакомы со сварочным оборудованием.

Преимущества сварочных аппаратов Dnipro-M

Преимущества, которые выгодно выделяют сварочные аппараты Dnipro-M:

Высокая производительность. Рабочий цикл позволяет работать практически без перерыва — до 121 электрода диаметром 5 мм при температуре окружающей среды до 25 °С. Это стало возможным благодаря:

использованию схемы «полный мост»;

принудительной системе охлаждения инвертора;

повышенному количеству и площади радиаторов.

Защита от перегрева. Система защиты TermoControl предотвращает сильный нагрев электроники, обеспечивая сохранность плат. Безопасность при перегрузке. Специальный разрез между управляющей и силовой частями препятствует выходу из строя управляющих плат при перегрузке. Лаковое покрытие и медные силовые дорожки толщиной 70 мкм обеспечивают дополнительную защиту. Длительная гарантия. На сварочные аппараты Dnipro-M устанавливается официальная гарантия от 3 до 5 лет (в зависимости от модели).

Автоматизация процесса сваривания

Сварочные аппараты Dnipro-M имеют развитый функционал, что позволяет полностью автоматизировать процесс сваривания. Это позволяет использовать данное оборудование даже пользователям без опыта:

ARC FORCE — удержание и усиление дуги во время ее разрыва (до 15 мм от рабочего материала);

ANTI-STICK — функция «антизалипания» электрода, благодаря которой можно оторвать электрод от металла в случае его прилипания;

HOT START — помогает в момент поджига дуги, повышая сварочный ток на старте на 20%. Это способствует формированию шва высокого качества с первого касания к металлу;

VRD — снижение тока до безопасного значения при смене расходного материала или если аппарат не используется в данный момент.

Сварочные аппараты украинского бренда Dnipro-M — четырехкратные обладатели «Украинской Народной Премии» (2017, 2018, 2019 и 2020 гг.) в своей номинации. Это говорит не только о качестве оборудования, но и о высокой степени доверия со стороны пользователей.