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Украинский бренд электроинструмента опубликовал необычный краш-тест на своем Youtube-канале

 
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Украинский бренд электроинструмента опубликовал необычный краш-тест на своем Youtube-канале

В ходе прямой трансляции зрители познакомились с новинками и получили много полезной информации об особенностях работы. Примечательно, что данное видео вызвало интерес не только у постоянных пользователей продукции бренда, но даже у тех людей, которые не знакомы со сварочным оборудованием.

Преимущества сварочных аппаратов Dnipro-M

Преимущества, которые выгодно выделяют сварочные аппараты Dnipro-M:

  1. Высокая производительность. Рабочий цикл позволяет работать практически без перерыва — до 121 электрода диаметром 5 мм при температуре окружающей среды до 25 °С. Это стало возможным благодаря:
  • использованию схемы «полный мост»;
  • принудительной системе охлаждения инвертора;
  • повышенному количеству и площади радиаторов.
  1. Защита от перегрева. Система защиты TermoControl предотвращает сильный нагрев электроники, обеспечивая сохранность плат.
  2. Безопасность при перегрузке. Специальный разрез между управляющей и силовой частями препятствует выходу из строя управляющих плат при перегрузке. Лаковое покрытие и медные силовые дорожки толщиной 70 мкм обеспечивают дополнительную защиту.
  3. Длительная гарантия. На сварочные аппараты Dnipro-M устанавливается официальная гарантия от 3 до 5 лет (в зависимости от модели).

Автоматизация процесса сваривания

Сварочные аппараты Dnipro-M имеют развитый функционал, что позволяет полностью автоматизировать процесс сваривания. Это позволяет использовать данное оборудование даже пользователям без опыта:

  • ARC FORCE — удержание и усиление дуги во время ее разрыва (до 15 мм от рабочего материала);
  • ANTI-STICK — функция «антизалипания» электрода, благодаря которой можно оторвать электрод от металла в случае его прилипания;
  • HOT START — помогает в момент поджига дуги, повышая сварочный ток на старте на 20%. Это способствует формированию шва высокого качества с первого касания к металлу;
  • VRD — снижение тока до безопасного значения при смене расходного материала или если аппарат не используется в данный момент.

Сварочные аппараты украинского бренда Dnipro-M — четырехкратные обладатели «Украинской Народной Премии» (2017, 2018, 2019 и 2020 гг.) в своей номинации. Это говорит не только о качестве оборудования, но и о высокой степени доверия со стороны пользователей.

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Среда, 11 ноября 2020
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