Вице-премьер Резников заразился коронавирусом

Вице-премьер, заместитель главы делегации Украины в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Резников сообщил в среду, что у него выявлен коронавирус.
«С вечера понедельника нахожусь на самоизоляции. Сегодня получил результаты ПЦР-теста. Положительный. Чувствую себя нормально», — написал он в Facebook.
Несколькими минутами ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков также сообщил в Facebook о том, что у него диагностировали коронавирус.
Резников в среду принимал участие в заседании правительства, которое проходило в режиме видеосвязи.
Ранее коронавирус был выявлен среди высшего руководства государства, многих высокопоставленных чиновников и политиков. В частности, коронавирусной инфекцией заразились президент Владимир Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак, министр финансов Сергей Марченко, министр обороны Андрей Таран и ряд других.
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