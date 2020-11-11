Вице-премьер Резников заразился коронавирусом

Вице-премьер, заместитель главы делегации Украины в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Резников сообщил в среду, что у него выявлен коронавирус.

«С вечера понедельника нахожусь на самоизоляции. Сегодня получил результаты ПЦР-теста. Положительный. Чувствую себя нормально», — написал он в Facebook.

Несколькими минутами ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков также сообщил в Facebook о том, что у него диагностировали коронавирус.

Резников в среду принимал участие в заседании правительства, которое проходило в режиме видеосвязи.

Ранее коронавирус был выявлен среди высшего руководства государства, многих высокопоставленных чиновников и политиков. В частности, коронавирусной инфекцией заразились президент Владимир Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак, министр финансов Сергей Марченко, министр обороны Андрей Таран и ряд других.