Байден уже назначил руководителя аппарата сотрудников Белого дома

Кандидат от Демократической партии США Джо Байден назначил на должность руководителя аппарата сотрудников Белого дома своего бывшего советника Рона Клайна. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление переходной команды Байдена.

«Его глубокий, разнообразный опыт и способность работать с людьми всего политического спектра — это именно то, что мне нужно в качестве главы администрации Белого дома», — говорится в тексте заявления команды Байдена.

Клайн принял предложение Байдена. На своей странице в Twitter он поблагодарил Байдена за оказанную «честь служить избранному президенту Байдену в этой должности».

«Я польщен доверием избранного президента и отдам все силы, чтобы возглавить талантливую и разнообразную команду Белого дома Байдена — Харрис», — написал Клайн.

Клайн занимал должность руководителя аппарата вице-президента США и его советника в период с 2009 по 2011 годы, когда этот пост в администрации президента Барака Обамы занимал Байден, а также с 1995 по 1999 год, когда вице-президентом в администрации Билла Клинтона был Альберт Гор.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Их итоги официально еще не объявлены, однако 7 ноября американские СМИ сообщили о победе Байдена в нескольких ключевых штатах. Таким образом, 77-летний Байден получил необходимые для победы 270 голосов коллегии выборщиков. Действующий президент США Дональд Трамп отказался признать поражение и заявил о планах провести судебное расследование относительно результатов в нескольких штатах.