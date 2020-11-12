Каждый шестой депутат Рады уже заболел COVID-19

С начала пандемии коронавируса 75 депутатов Верховной Рады заболел COVID-19, то есть каждый шестой, сообщает интернет-издание «ZN.UA».

Также, по данным источников издания, в секретариате парламента, активных больных в настоящий момент 14 человек.

В аппарате парламента заболели COVID-19 77 сотрудников, из них активно больных на данный момент 31 человек.

Кроме того, по данным «ZN.UA», такие же результаты неделей ранее получили пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель и советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк.

В свою очередь Мендель в четверг утром опровергла информацию о том, что заразилась коронавирусом.

Как сообщалось, 11 ноября председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирусную болезнь COVID-19.

9 ноября президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщили, что заболели COVID-19.