В РФ заметили «глубокий раскол» в США

По результатам президентских выборов в США видно, что в стране существует глубокий раскол, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ, передает РБК.
«Америка глубоко расколота, мы это видим по результатам голосования на президентских выборах», — сказал российский министр.
По его словам, политики должны искать какие-либо «сцепки» и объединительные идеи, которые будут сплачивать американский народ.
Выборы президента США состоялись 3 ноября. Из-за рекордной явки и большого числа избирателей, проголосовавших по почте, подсчет голосов затянулся.
Официально итоги выборов еще не объявлены, однако американские СМИ сообщили о победе Байдена в нескольких ключевых штатах. Действующий президент США Дональд Трамп отказался признать поражение и заявил о планах провести судебное расследование относительно результатов в нескольких штатах.
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