В РФ заметили «глубокий раскол» в США

По результатам президентских выборов в США видно, что в стране существует глубокий раскол, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ, передает РБК.

«Америка глубоко расколота, мы это видим по результатам голосования на президентских выборах», — сказал российский министр.

По его словам, политики должны искать какие-либо «сцепки» и объединительные идеи, которые будут сплачивать американский народ.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Из-за рекордной явки и большого числа избирателей, проголосовавших по почте, подсчет голосов затянулся.

Официально итоги выборов еще не объявлены, однако американские СМИ сообщили о победе Байдена в нескольких ключевых штатах. Действующий президент США Дональд Трамп отказался признать поражение и заявил о планах провести судебное расследование относительно результатов в нескольких штатах.