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«Украине нужна вакцина от коронавируса. Так купите у России, пока нам ее предлагают!» - блогер

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«Украине нужна вакцина от коронавируса. Так купите у России, пока нам ее предлагают!» - блогер

Вместо того, чтобы использовать шанс, чтобы спасти жизни миллионов украинцев, закупив вакцину от коронавируса в России, власть предпочитает вводить карантин выходного дня, который точно не решит проблему распространения коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook написал блогер Сергей Розенбаум.

«Суточное количество заболевших коронавирусом перевалило за 11 тысяч. В стране полный хаос — нет ни мест в больницах, ни кислорода. Скоро люди будут умирать дома, так и не получив лечения. А в это время украинские власти вводят в стране локдаун выходного дня, который не решит проблемы распространения коронавируса. Совершенно бредовое решение. Украине срочно необходима вакцина от коронавируса. Весь мир делает ставку на вакцину, ищет, договаривается, заключает контракты. Наши власти не шевелятся», — отметил он.

Блогер напомнил, что Россия готова предоставить Украине свою вакцину, у которой показатель эффективности достигает 92%.

«Лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук уже договорился о возможности поставок препарата „Спутник V“ в обход огромной очереди, в которой стоят 50 стран мира. Наши власти показательно отказались от этой возможности. Это при том, что российскую вакцину закупают такие продвинутые страны как Израиль, ОАЭ, Саудовская Аравия, Венгрия. Бразилия, Китай, Южная Корея, Турция и Индия готовы ее совместно разрабатывать. А Еврокомиссия разрешила применение препарата „Спутник V“ на территории ЕС. Видимо, у нас особые требования, выше, чем у Израиля и ЕС. Бред», — возмутился Розенбаум.

Блогер подчеркнул, что Запад не продаст Украине свою вакцину, поскольку ее законтрактовали страны ЕС, США и Япония.

«Хорошо, не хочет наша власть покупать российскую вакцину, пусть попробует купить западную. Только нужно понимать, что Запад нам ничего не даст, ибо мы там чужие. Даже вакцина Pfizer, о которой вообще мало что известно, и та не пойдет в Украину, потому что ее уже законтрактовали страны ЕС, а также США и Япония. Европа покупает 340 млн доз. Украины в этом списке нет и не будет в ближайшие месяцы. А вакцина Johnson & Johnson, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, появится в Украине не ранее весны следующего года. Это в лучше случае, ведь если вакцина окажется успешной, западные страны будут ее применять для нужд своих граждан.

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Вот и получается, что кроме российской вакцины Украина в ближайшие полгода-год не получит никакой другой», — отметил он.

«Потому логика наших властей совершенно не понятна. Получается, в угоду политическим интересам наше руководство готово пожертвовать жизнями тысяч людей. Тысячи могут умереть из-за того, что кто-то решил, что зазорно соглашаться на договоренность, достигнутую Медведчуком. Какой абсурд. Вот какие приоритеты у Зе-команды», — резюмировал Розенбаум.

Виктор Медведчук, вакцина
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