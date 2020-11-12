Россия ввела санкции против Франции и Германии из-за отравления Навального

Россия ввела санкции против Франции и Германии в ответ на ограничительные меры Евросоюза из-за отравления Алексея Навального.
Об этом объявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает Интерфакс.
«Поскольку локомотивом санкций Евросоюза в связи с Навальным была Германия, поскольку эти санкции прямо затрагивают руководящих сотрудников Администрации Президента Российской Федерации, наши соответствующие санкции будут зеркальными. Они уже приняты, скоро мы сообщим об этом нашим немецким и французским коллегам», — сказал Лавров.
Российский министр добавил, что санкции вводятся против «руководящих сотрудников аппаратов руководителей Германии и Франции».
Как известно, 15 октября ЕС ввел санкции против шести высокопоставленных чиновников России и Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий в связи с отравлением Навального.
В санкционный список включены директор ФСБ Александр Бортников, первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, уполномоченный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.
Евросоюз считает, что лица из списка были прямо знакомы с информацией об отравлении или были вовлечены в планирование спецоперации.
Соответствующие санкции из-за отравления Навального ввела и Великобритания.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016