В Украину идет зима: в выходные дождь с мокрым снегом, ночью мороз

В Украине в пятницу еще сохранится сухая погода, а в дальнейшем в северных и восточных областях дождь с мокрым снегом.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«В пятницу без осадков. Утром местами туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура днем 2-7° тепла, на крайнем юге страны до 10°», — говорится в сообщении.

В Киеве и области 13 ноября без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. В столице температура днем около 5°, в Киевской области 2-7° тепла.

Согласно прогнозу, на выходных в северных, днем 15 ноября местами также в восточных областях небольшой дождь, местами с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. Ночью и утром в южных и восточных областях местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на востоке страны до 6° мороза; днем 1-6° тепла, на Прикарпатье, Закарпатье и Одесской области 6-11°.

На Киевщине ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом, лишь ночью 14 ноября без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с. Температура ночью от 2 ° тепла до 3 ° мороза, днем 1-6° тепла.

Согласно прогнозу, 16-17 ноября в восточных областях небольшой мокрый снег; температура ночью и днем 0-5° мороза. На остальной территории без осадков, лишь днем 17 ноября в западных областях небольшой дождь; температур 16 ноября ночью от 3° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла, в западных областях и в Одесской области ночью 0-5° тепла, днем 4-9° тепла; 17 ноября, кроме запада и юго-запада, ночью 0-5° мороза, днем около 0°.

В столичном регионе 16-17 ноября без осадков. Температура 16 ноября ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла; 17 ноября ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.