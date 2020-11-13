В Украине новый коронавирусный антирекорд

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 11 787 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших — 6 155 человек, умерли 172 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
«11 787 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 13 ноября 2020 года. В частности, заболели 388 детей и 555 медработников. Также за последние сутки госпитализированы — 1 587 человек; летальных случаев — 172; выздоровели — 6 155 человек», — написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу утром.
Днем ранее, 12 ноября был зафиксирован прежний рекорд заболевших за сутки в количестве 11 057 человек, 11 ноября в Украине зафиксировано 10 611 новых случаев инфицирования коронавирусом; 10 ноября, было 10 842 новых случая; 9 ноября было 8 687 заболевших.
Максимальный показатель суточной смертности от COVID-19 (201 человек) и выздоровления (10 762 человека) был достигнут 6 ноября.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 512 652 человека, 9 317 человек — умерли от COVID-19, выздоровели — 233 849 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1083), Днепропетровской (740), Запорожской (727), Сумской (680) и Киевской (672) областях.
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