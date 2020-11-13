Лукашенко готов принять обратно отчисленных из-за протестов студентов

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поручил выработать в республике механизм для рассмотрения заявлений студентов, отчисленных из-за акций протеста и которые хотят вернуться на учебу.
«Я поручил соответствующим должностным лицам, парламентариям, депутатам выработать механизм... Надо вернуться когда-то к этому вопросу и посмотреть на этих отчисленных (после акций протеста — ред.). У меня есть практика — „под гарантии“. И мы очень многое делали, и этих протестунов (протестующих — ред.) выпускали под гарантию. И даже... вот сейчас внесли в парламенте законопроект по моему настоянию, ...о помиловании под залог, под гарантии, под обязательства», — заявил Лукашенко, общаясь в пятницу с журналистами. Соответствующее видео разместил Telegram-канал «Пул первого».
Как пояснил глава государства, по вузам будут сформированы специальные комиссии, в которые войдут представители учебных заведений, молодежные студенческие комитеты, органы самоуправления, а также «уполномоченные и ответственные» по вузам.
«Вот они соберутся и рассмотрят все эти заявления, на них же надо отвечать. Родители пишут, многие студенты пишут — осознал, виноват... Поэтому возможны разные методы, нам не нужна драка в обществе. И во имя спокойствия, чтобы это все не разрасталось, мы будем использовать разные методы, чтобы люди нас поняли и чтобы мы смогли договориться. Но при этом надо помнить: закон есть закон. Суров закон, но он закон», — сказал Лукашенко.
Напомним, массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в воскресенье.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016