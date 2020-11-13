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Лукашенко готов принять обратно отчисленных из-за протестов студентов

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Лукашенко готов принять обратно отчисленных из-за протестов студентов

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поручил выработать в республике механизм для рассмотрения заявлений студентов, отчисленных из-за акций протеста и которые хотят вернуться на учебу.

«Я поручил соответствующим должностным лицам, парламентариям, депутатам выработать механизм... Надо вернуться когда-то к этому вопросу и посмотреть на этих отчисленных (после акций протеста — ред.). У меня есть практика — „под гарантии“. И мы очень многое делали, и этих протестунов (протестующих — ред.) выпускали под гарантию. И даже... вот сейчас внесли в парламенте законопроект по моему настоянию, ...о помиловании под залог, под гарантии, под обязательства», — заявил Лукашенко, общаясь в пятницу с журналистами. Соответствующее видео разместил Telegram-канал «Пул первого».

Как пояснил глава государства, по вузам будут сформированы специальные комиссии, в которые войдут представители учебных заведений, молодежные студенческие комитеты, органы самоуправления, а также «уполномоченные и ответственные» по вузам.

«Вот они соберутся и рассмотрят все эти заявления, на них же надо отвечать. Родители пишут, многие студенты пишут — осознал, виноват... Поэтому возможны разные методы, нам не нужна драка в обществе. И во имя спокойствия, чтобы это все не разрасталось, мы будем использовать разные методы, чтобы люди нас поняли и чтобы мы смогли договориться. Но при этом надо помнить: закон есть закон. Суров закон, но он закон», — сказал Лукашенко.

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Напомним, массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в воскресенье.

Беларусь, Александр Лукашенко
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