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Местные выборы показали, что ОПЗЖ является не только главной оппозиционной партией, но и лидирующей партией в стране, - Медведчук

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Местные выборы показали, что ОПЗЖ является не только главной оппозиционной партией, но и лидирующей партией в стране, - Медведчук

Местные выборы ярко подчеркнули наметившуюся еще в прошлом году тенденцию: «Оппозиционная платформа — За жизнь» вытесняет «Слугу народа» с позиций лидирующей на всеукраинском уровне политической силы.

Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Так, „Оппозиционная платформа — За жизнь“ на местных выборах победила в шести регионах, „Европейская солидарность“ ‒ в пяти, и только в четырех регионах победу одержала партия так называемого монобольшинства от „Слуги народа“.

На выборах в Верховную Раду летом 2019 года „слуги народа“ „взяли“ 22 области, кроме двух восточных ‒ Донецкой и Луганской, где победила „Оппозиционная платформа — За жизнь“, и Львовской области („Голос“). Однако продолжение политики Петра Порошенко в исполнении уже новой власти очень быстро разочаровало украинцев. Мир на Донбассе так и не был достигнут, антисоциальные преступные реформы не были отменены, а провалы власти в борьбе с коронавирусом окончательно открыли глаза обществу на истинное лицо власти. Зеленский, открыто и явно продолжающий политику Порошенко, так и не смог объединить украинцев, вызвав кризис доверия и легитимности нынешней власти.

В итоге единственной партией, которая последовательно декларирует радикальное изменение экономического курса, направленного на создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций, снижение коммунальных тарифов и защиту социальных гарантий граждан, а также национальную политику, цель которой ‒ „сшивание“ страны, является „Оппозиционная платформа — За жизнь“. Именно такая последовательная позиция партии привела к тому, что граждане Юго-Востока Украины, которые еще год назад голосовали за „слуг народа“, сегодня поняли, кто действительно защищает их интересы. Благодаря такой позиции, наша партия на местных выборах уверенно победила в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях, а в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях стала второй», — заявил Виктор Медведчук.

По его мнению, важно отметить, что «Оппозиционная платформа — За жизнь» — это не только партия юго-востока. Результаты в Полтавской, Кировоградской, Сумской, Житомирской, Закарпатской, Черновицкой областях это подтверждают. В Киеве кандидат от этой политической силы занял второе место на выборах мэра. Представители партии продолжают борьбу за пост мэра в Одессе, Николаеве и Херсоне. Таким образом, считает лидер ОПЗЖ, политика партии поддерживается гражданами не только юга, востока, севера, но и центра и запада Украины.

«У нашей партии есть мирный план, который согласован с Донецком, Луганском и Москвой и который поддержали европейские политики. Дальше нужна только политическая воля первого лица в Украине, которая, к сожалению, напрочь отсутствует.

Вопросы тарифов и создания новых рабочих мест — еще один приоритет, на котором акцентирует внимание „Оппозиционная платформа — За жизнь“. Уже достигнуты договоренности с руководством РФ о снижении цен на газ и снятии санкций с отдельных украинских предприятий. Если бы этот процесс был обоюдным, здесь можно было бы достичь намного более серьезных результатов, которые дали бы серьезный толчок развитию экономики.

Достигнута принципиальная договоренность о поставках в Украину российской вакцины от коронавируса „Спутник V“ ‒ единственной в мире вакцины, в очередь за которой выстроились более 50 стран мира. И еще один важный момент — это гуманитарная повестка дня. „Оппозиционная платформа — За жизнь“ проводит политику „сшивания“ страны. Простыми словами, это политика сглаживания острых углов, расхождений в мировоззрении украинцев на западе и востоке страны», — заявил лидер ОПЗЖ.

Политик считает, что речь не только о том, что «Оппозиционная платформа — За жизнь» предлагает стране, но и о том, что мы уже это делаем, находясь при этом в оппозиции. Пока прозападные партии ведут аморфную политику, активничая исключительно в соцсетях, «Оппозиционная платформа — За жизнь» идет к людям, а руководство партии уже имеет на руках договоренности, которые после прихода к власти будут реализованы в интересах украинских граждан.

«Согласно опросу КМИС, опубликованному на этой неделе, „Оппозиционная платформа — За жизнь“ уже вышла на первое место в рейтинге политических партий в целом по стране. Если бы сейчас проходили выборы в Верховную Раду, за нашу партия проголосовало бы 22,1% респондентов, которые намерены пойти на выборы и определились, за кого отдадут голоса. А вот „Слуга народа“ опустилась на третье место с 18,7%. Неудивительно, что при таких показателях Владимир Зеленский говорит публично о возможном роспуске Верховной Рады, и такой запрос в обществе, несомненно, есть», — отметил политик.

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По его мнению, разочарование политикой Президента и монобольшинства нарастает. И чем больше власть откладывает выборы в Раду, тем оглушительнее будет ее поражение на них.

«Поражение властной команды, которая получила от Украинского народа беспрецедентный мандант на перемены, — это результат глубоко ущербной, националистической политики и провального курса в экономике и социальной сферах», — считает Виктор Медведчук.

Виктор Медведчук, местные выборы, ОПЗЖ
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