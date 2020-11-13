Минздрав обновил карантинный список стран

Министерство здравоохранения обнародовало список стран «красной» и «зеленой» зон по состоянию на 13 ноября 2020 года.

Перечень доступен на сайте Министерства здравоохранения.

В перечне приведены данные о 194 государствах, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения. Указана информация о количестве активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тыс. населения в каждой стране.

Так, в Украине по состоянию на 13 ноября этот показатель составляет 342,5 активных случаев на 100 тыс. населения (она входит в «зеленую» зону).

В «красный» список по состоянию на 13 ноября вошли 45 стран, в том числе Швеция, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Румыния, Великобритания, Польша, Венгрия, Болгария, Чехия.

По состоянию на 13 ноября в Украине лабораторно подтверждено 11 787 новых случаев заболевания COVID-19. За все время пандемии в Украине заболели 512 652 человека.