Минздрав обновил карантинный список стран

Министерство здравоохранения обнародовало список стран «красной» и «зеленой» зон по состоянию на 13 ноября 2020 года.
Перечень доступен на сайте Министерства здравоохранения.
В перечне приведены данные о 194 государствах, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения. Указана информация о количестве активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тыс. населения в каждой стране.
Так, в Украине по состоянию на 13 ноября этот показатель составляет 342,5 активных случаев на 100 тыс. населения (она входит в «зеленую» зону).
В «красный» список по состоянию на 13 ноября вошли 45 стран, в том числе Швеция, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Румыния, Великобритания, Польша, Венгрия, Болгария, Чехия.
По состоянию на 13 ноября в Украине лабораторно подтверждено 11 787 новых случаев заболевания COVID-19. За все время пандемии в Украине заболели 512 652 человека.
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