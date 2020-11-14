В Украине начался «карантин выходного дня»

В Украине в 0:00 субботы, 14 ноября, вступил в силу режим «карантина выходного дня». Он продлится до полуночи понедельника.
На это время:
Ввести «карантин выходного дня» в стране в начале недели предложил Минздрав. Глава ведомства Максим Степанов также сообщил, что с понедельника клиники перестают принимать больных на плановые операции и переходят только на прием срочных пациентов и лечение пациентов с COVID-19.
Идею о введении карантина выходного дня поддержал президент Владимир Зеленский. «Временный режим карантина на выходные, примерно на несколько недель, может помочь нам избежать жесткого локдауна. Таким образом мы избежим большого увеличения больных и успеем подготовить необходимое количество коек», — заявил Зеленский. В тот же день стало известно, что он сам заразился коронавирусом, 12 ноября президента госпитализировали.
В начале ноября глава Минздрава Максим Степанов назвал ситуацию с распространением коронавируса «близкой к катастрофе» и заявил, что Украина дошла «до точки невозврата». В случае если заполняемость больниц достигнет 100%, активируют медицинские протоколы, которые предусматривают приоритет предоставления помощи тем больным, которые имеет больше шансов выжить, отмечал он.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016