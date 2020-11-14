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В Украине начался «карантин выходного дня»

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В Украине начался «карантин выходного дня»

В Украине в 0:00 субботы, 14 ноября, вступил в силу режим «карантина выходного дня». Он продлится до полуночи понедельника.

На это время:

  • закрывается большинство магазинов, за исключением тех, которые торгуют предметами первой необходимости.
  • не будут работать кафе, рестораны и прочий общепит. Исключение будет сделано только для пунктов питания, которые работают на вокзалах и аэропортах, а также для заведений, работающих на вынос.
  • не будут принимать посетителей развлекательные учреждения, торгово-развлекательные центры, бассейны и фитнес-центры.
  • запрещаются любые массовые мероприятия.

Ввести «карантин выходного дня» в стране в начале недели предложил Минздрав. Глава ведомства Максим Степанов также сообщил, что с понедельника клиники перестают принимать больных на плановые операции и переходят только на прием срочных пациентов и лечение пациентов с COVID-19.

Идею о введении карантина выходного дня поддержал президент Владимир Зеленский. «Временный режим карантина на выходные, примерно на несколько недель, может помочь нам избежать жесткого локдауна. Таким образом мы избежим большого увеличения больных и успеем подготовить необходимое количество коек», — заявил Зеленский. В тот же день стало известно, что он сам заразился коронавирусом, 12 ноября президента госпитализировали.

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В начале ноября глава Минздрава Максим Степанов назвал ситуацию с распространением коронавируса «близкой к катастрофе» и заявил, что Украина дошла «до точки невозврата». В случае если заполняемость больниц достигнет 100%, активируют медицинские протоколы, которые предусматривают приоритет предоставления помощи тем больным, которые имеет больше шансов выжить, отмечал он.

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