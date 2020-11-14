В Украине опять коронавирусный антирекорд

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 12 524 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших — 4 962 человек, умерли 191 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
«12 524 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 14 ноября 2020 года. В частности, заболели 474 ребенка и 496 медработников. Также за последние сутки госпитализировали — 1 525 человек, летальных случаев — 191, выздоровели — 4 962 человека, совершено тестирований за сутки — 78 179 (в том числе методом ПЦР — 48 054, методом ИФА — 30 125).», — написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу утром.
Днем ранее, 13 ноября был зафиксирован прежний рекорд заболевших за сутки в количестве 11 787 человек, 12 ноября также был рекорд — 11 057 случаев инфицирования коронавирусом; 11 ноября было 10 611 новых случаев, 10 ноября был рекорд 10 842 заболевших.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 525 176 человека, 9 508 человек — умерли от COVID-19, выздоровели — 238 811 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1053), Запорожской (805), Одесской (758), Харьковской (749) и Киевской (698) областях.
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