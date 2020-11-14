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Азербайджан и Армения провели обмен телами погибших военных

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Азербайджан и Армения провели обмен телами погибших военных

Азербайджан и Армения при посредничестве российских миротворцев обменялись телами военнослужащих, погибших в боях у города Шуша, сообщает пресс-служба азербайджанского министерства обороны.

«При посредничестве и участии российских миротворческих сил, дислоцированных в нагорно-карабахском регионе Азербайджанской Республики, был осуществлен сбор тел нескольких военнослужащих, погибших на поле боя вокруг города Шуша. В рамках этой гуманитарной акции тела погибших военнослужащих вооруженных сил Армении были собраны и переданы армянской стороне. Также в рамках этой акции были приняты тела шести военнослужащих азербайджанской армии, погибших там же во время боев», — говорится в сообщении.

Минобороны Азербайджана выразило благодарность российским коллегам и министру обороны РФ Сергею Шойгу за организацию этой гуманитарной акции.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

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9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Документом, в частности, предусмотрено размещение в регионе миротворцев из России и передача Азербайджану значительных территорий.

Армения, Азербайджан
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