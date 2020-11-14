В Грузии без результата завершились переговоры представителей власти и оппозиции

Переговоры представителей правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» во главе с председателем парламента Арчилом Талаквадзе и оппозиции, которая не признает итоги состоявшихся 31 октября парламентских выборов, завершились в субботу безрезультатно. Об этом сообщил журналистам один из лидеров оппозиции Александр Элисашвили после переговоров, которые состоялись в резиденции посла США в Грузии, передает ТАСС.

«Сегодня были довольно тяжелые переговоры. Я не могу говорить о деталях, но мы твердо стоим на своей позиции. А позиция „Грузинской мечты“ очень далека от нашей», — сказал Элисашвили. «Единственное, о чем мы договорились, — провести в ближайшее время еще один раунд переговоров. Диалог не завершен, мы не хлопаем дверью», — добавил он.

Это вторая встреча между представителями власти и оппозиции при посредничестве посла США в Тбилиси Келли Дегнан и руководителя миссии ЕС Карла Харцеля. Первый раунд переговоров состоялся 12 ноября. Основным требованием оппозиции является аннулирование итогов парламентских выборов, отставка главы ЦИК Тамар Жвании и проведение повторного голосования. Оппоненты власти считают, что выборы были сфальсифицированы, и отказываются входить в состав нового парламент, а также участвовать во втором туре, который назначен на 21 ноября.

Представители правящей партии заявляют, что выборы были честными и поэтому нет необходимости в повторном голосовании. В качестве компромиссного решения было предложено пересчитать голоса на всех участках. Оппозиция заявляет, что этот вариант уже невозможен, так как 13 ноября ЦИК подвел промежуточные итоги, и считает единственной темой для переговоров обсуждение даты повторных выборов.

Параллельно переговорам оппозиция проводит митинги против итогов выборов. Очередная акция протеста должна состояться в субботу у парламента. Оппозиция обещает собрать несколько десятков тысяч человек.

Парламентские выборы состоялись 31 октября. В борьбе за 150 депутатских мест участвовали 48 партий и два политических блока. После обработки всех бюллетеней правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» набрала 48,22% голосов. На втором месте с 27,18% блок «Объединенная оппозиция «Сила в единстве», в состав которого входит партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Правящая партия также победила в 13 из 30 одномандатных округах. В 17 округах состоится второй тур.