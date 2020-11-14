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О закупке вакцины от коронавируса договорился Медведчук, хотя это обязанность Зеленского, - эксперты

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О закупке вакцины от коронавируса договорился Медведчук, хотя это обязанность Зеленского, - эксперты

Многие украинские чиновники тайно прививаются российской вакциной от коронавируса, потому что она считается эффективной. Но Владимир Зеленский не хочет решить проблему с вакциной для простых украинцев. Вместо него, задачи президентского уровня решает глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук, который договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о поставках эффективной вакцины от коронавируса.

Так медиа-эксперт Татьяна Чугаенко в эфире телеканала NewsOne прокомментировала заявление Офиса президента о том, что Владимир Зеленский во время лечения в «Феофании» будет общаться с украинцами посредством видеоблогов.

«Это объясняют тем, что не хватает ресурсов в СМИ. Вот я бы хотела спросить: „Серьезно?“ То есть, серьезно, не хватает ресурсов в СМИ? Ведь у нас все СМИ, невзирая на то, это СМИ провластные или условно нейтральные, или оппозиционные — они же показывают точку зрения президента. И все очень-очень детально рассказывается», — не согласилась медиа-эксперт.

«Наверное, он хочет продолжения сериала „Слуга народа“ и реалити-шоу, которое мы смотрели все это время. Видеоблог? Да, хорошо общаться с народом. Но было бы неплохо, знаете, чтобы ему вопросы задавали. А так можно все что угодно рассказывать!» — раскритиковала эксперт инициативу Зеленского.

Вместо того, чтобы записывать видеоблоги, уверена Чугаенко, Зеленский должен защитить украинцев от коронавируса, тем более что Виктор Медведчук договорился о поставках вакцины из РФ.

«Возвращаясь к наболевшему. Лучше бы он вакцину от коронавируса обеспечил Украине. Медведчук договорился в России. Что мешает? Европейская вакцина в ближайшее время у нас не появится. У нас статистика заболеваемости больше 10 000 каждый день. А дальше, скорее всего, будет хуже», — предостерегла эксперт.

В то же время, Чугаенко сообщила, что многие украинские политики уже привились российской вакциной от коронавируса, что свидетельствует о ее высокой эффективности.

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«У нас сейчас мор повальный среди власть имущих. Они все переболели. Хотя есть такая информация, что якобы все известные политики втихаря сделали себе прививку российской вакциной от коронавируса. Потом сдали тест — тест, конечно же, в первые дни показал позитивный результат. Они громко рассказали, что коронавирус, а через какое-то время сообщили, что они коронавирус победили», — рассказала медиа-эксперт Татьяна Чугаенко.

В свою очередь, политолог Юлия Пилецкая отметила, что власть во главе с Владимиром Зеленским заняла вассальную позицию в отношении посольства США, которое запретило покупать российскую вакцину от коронавируса.

«И мы же знаем, что Медведчук договорился, он уже выполнил за Зеленского часть его полномочий», — заявила политолог Юлия Пилецкая.

Виктор Медведчук, вакцина
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Комментарии (1)
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Гость
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All YouNeed
All YouNeed 9 минут назад

проблема то вобщем стара как сама україна, при любом президенте есть люди влиятельнее самого президента.. ниче удивительного ведь медведчук марионетка силы сибири, атам ресурс крепкий.

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