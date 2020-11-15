Войти
Трамп впервые признал, что может проиграть выборы
позиция
Трамп впервые признал, что может проиграть выборы
Шмыгаль требует, чтобы «карантин выходного дня» выполняли все
официально
Шмыгаль требует, чтобы «карантин выходного дня» выполняли все

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Число заражений COVID-19 в мире приближается к 54 млн

298
Число заражений COVID-19 в мире приближается к 54 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 07:00 по Киеву воскресенья 53 млн 927 тыс. 158 случаев, увеличившись за минувшие сутки на 607 тыс. 695, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

По информации университета, на утро воскресенья во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 311 тыс. 192 против 1 млн 302 тыс. 8 человек по состоянию на утро субботы, выздоровели более 34,7 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 10 млн 903 тыс. 890 случаев заражения коронавирусной инфекцией (рост за истекшие стуки — 167 тыс. 808) и 245 тыс. 598 летальных исходов (рост за сутки — 1 тыс. 295), излечились более 4,1 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где, по данным Минздрава страны, число инфицированных выросло за истекшие стуки на 41,1 тыс. человек. Всего зафиксировано 8 млн 814 тыс. 579 случаев заболевания. Число скончавшихся увеличилось на 447 до 129 тыс. 635, поправились более 8,2 млн.

Читайте также: В Украине за сутки 10 681 новый случай COVID-19

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрированы 5 млн 848 тыс. 959 заболевших, что на 38 тыс. 307 человек больше, чем сутками ранее, умерли 165 тыс. 658 больных (рост — на 931), вылечились более 5,27 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 169,1. В США на 1 млн жителей скончались 757 человек, Индии — 94, Бразилии — 777.

коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 15 ноября 2020
Суббота, 14 ноября 2020
Пятница, 13 ноября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Александр Фомин
Александр Фомин
политический обозреватель

Раскол Кипрской церкви по вопросу ПЦУ разрастается

Очередной церковный конфликт, порожденный вопросом о признании ПЦУ продолжает разрастаться. 10 ноября крупнейшее кипрское издание Philenews сообщило, что часть членов Священного синода Кипрской православной церкви прекращают сослужение с архиепископом Кипрским Хризостомом и не будут с ним встречаться до тех пор, пока Синод не вынесет решение по вопросу признания Православной церкви Украины.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Давайте разделять портфельные и прямые иностранные инвестиции

Очень важно разделять портфельные и прямые иностранные инвестиции. Проблема многих экспертов и политиков в том, что они этого не делают. Когда они говорят слово «инвестор», то для них это кредит от ЕС, МВФ, это такие банки как Голдман Сакс, ДжиПи Морган или институциональные инвесторы типа фонда Темплтона или Томаса Роу Прайса. Но все эти инвесторы не создают в Украине бизнеса. Они дают деньги в кредит, которыми потом распоряжается наше правительство.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Украина VS Турция: чему стоит поучиться друг у друга

Многие в Украине предпочитает смотреть на ситуацию в Турции как на пример в контексте предостережения о нецелесообразности проведения программ «количественного смягчения», а также в вопросе «зависимости/независимости» решений центрального банка. Но на самом деле пример Турции, если его и следует рассматривать для Украины, то только с точки зрения способности аппарата центрального банка генерировать адекватные управленческие решения с учетом изменения экономических условий.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016