В РФ второй день подряд более 22 тыс. заразившихся COVID-19

В России коронавирус за сутки обнаружили еще у 22 572 человек, передает местный оперативный штаб.
Суточный прирост по COVID-19 в этой стране второй день подряд превышает 22 тыс. человек. Накануне, 14 ноября, в РФ зарегистрировали 22,7 тыс. новых заразившихся — это максимальный показатель с начала пандемии.
С начала пандемии коронавирус в России выявили у 1,92 млн человек.
Жертвами COVID-19 в России стали еще 352 человека, передает штаб. За все время пандемии в РФ скончались 33,1 тыс. заразившихся.
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